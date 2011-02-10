Требуется: - в Моих контактах: сделать кнопки с соответствующими логотипами, е-мейл изобразить рисунком(желательно) - дизайн "перечня страниц" , "ссылок на любимые сайты", "свежие комментарии" должен отличаться от дизайна текстов в гаджетах ...
Логотип для сайта сравнения цен
Приветствую.
Объявляю конкурс на лучшее изготовление логотипа для сайта сравнения цен на медицинские препараты.
Победитель этого конкурса получит контракт на разработку дизайна самого сайта.
Стоимость контракта составляет 200у.е. (призовой фонд этого конкурса будет включен в стоимость контракта). Срок завершения работ по контракту - до 10 дней.
Конкурсант должен иметь в своем портфолио не только примеры логотипов, а и примеры готовых дизайнов сайтов, отсутствие негативных отзывов, положительный рейтинг и Google-почту (для получения ТЗ в Google Docs).
Требования по логотипу:
1. Логотип должен состоять из двух слов RemedyMarket (как вариант, RemedyMarket.com).
2. Логотип должен быть простым, оригинальным и запоминающимся (в дальнейшем этот логотип планируется использовать в рекламных баннерах). Из понравившихся логотипов сайтов подобной тематики - pricegrabber.com
3. Не допустимо использование таблеток, пилюль или другой мед.продукции в логотипе.
Победитель конкурса
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