Логотип для сайта сравнения цен

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен32 заявки1588 просмотров
#1$50

Приветствую.

Объявляю конкурс на лучшее изготовление логотипа для сайта сравнения цен на медицинские препараты.

Победитель этого конкурса получит контракт на разработку дизайна самого сайта.

Стоимость контракта составляет 200у.е. (призовой фонд этого конкурса будет включен в стоимость контракта). Срок завершения работ по контракту - до 10 дней.

Конкурсант должен иметь в своем портфолио не только примеры логотипов, а и примеры готовых дизайнов сайтов, отсутствие негативных отзывов, положительный рейтинг и Google-почту (для получения ТЗ в Google Docs).

Требования по логотипу:

1. Логотип должен состоять из двух слов RemedyMarket (как вариант, RemedyMarket.com).

2. Логотип должен быть простым, оригинальным и запоминающимся (в дальнейшем этот логотип планируется использовать в рекламных баннерах). Из понравившихся логотипов сайтов подобной тематики - pricegrabber.com

3. Не допустимо использование таблеток, пилюль или другой мед.продукции в логотипе.

14 лет назад
josephgrut
Пшенников 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Победитель конкурса

Silverbone
Павел 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
#1
Павел выиграл конкурс на разработку логотипа для сайта. Нарисовал привлекательный и лаконичный логотип, показал другие свои работы, чем и подкупил мой интерес. По правилам конкурса, победитель рисует весь сайт - этим я и озадачил Павла :) В процессе рисования всего сайта, Павел проявил себя как профессиональный специалист. Учитывал все мои пожелания и оперативно исправлял детали. В итоге, я получил качественный дизайн от которого в восторге не только я, а и мои компаньены по проекту. Также, я просил своего друга-дизайнера подкорректировать работу Павла. Друг не только не нашел дизайнерских ошибок или недочетов, а и высказал комплименты художнику. Обязательно буду обращаться к Павлу в будущем и рекомендовать его своим друзьям.
Работа над проектом оказалась для меня колоссальным опытом. Максим дает право дизайнеру раскрыть весь свой потенциал, причем выполняя при этом цели проекта. Спасибо вам за очень четкое тех. задание, профессиональные замечания и советы, а также за постоянную онлайн-связь. Что в сумме превратило кропотливую работу в огромное удовольствие. Безусловно рад сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Silverbone
Павел 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
#1

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