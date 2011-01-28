Нужно разработать дизайн сайта-визитки компании, занимающейся приемом лома металлов и переработкой промышленных отходов. Надо нарисовать две страницы - главную и страницу контактов. Требования к дизайну: 1. Использовать элементы ...
Дизайн покер-школы
Требуется нарисовать дизайн школы по покеру: интерфейс дерева обучения (макет имеется), главную страницу, страницу профиля юзера. Только PSD, без верстки. По верстке будет отдельный разговор.
Графических элементов вырисовывать особо не требуется, кроме лого и мелких, удачно вставленных в нужных местах, элементов дизайнерской фантазии. В целом должен преобладать минимализм. Необходимо грамотно продумать все элементы, правильно их расставить, сбаллансировать паддинги, цвета, подобрать размеры и стили шрифтов чтобы все это гармонично сочеталось и было приятно и удобно ежедневно юзать ресурс.
Цветовых предпочтений особых нет. Желательно чтобы дизайнер представил несколько вариантов в виде набросков, примеров из портфолио, ссылок на другие ресы.
От дизайнера требуется составить список предпочтений для ТЗ. С незнакомыми дизайнерами я ранее не работал, поэтому следует изначально выдвинуть встречные требования по ТЗ и этапам работы, порядок утверждения этапов.
Качество исполения должно быть не ниже, чем на нижеуказанных ресурсах.
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Предлагайте свои цены и указываете ссылки на портфолио.
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