Срочно нужно придумать шапку на государственный сайтwww.общественная-палата-56.рф на шапке обязательно должны присутствовать герб Оренбургской области как сейчас и надпись "Общественная палата Оренбургской области" - остальное все на свой вкус... размеры ну скажем 1000 по ширине ...
Дизайн сайта-визитки компании по приему лома
Нужно разработать дизайн сайта-визитки компании, занимающейся приемом лома металлов и переработкой промышленных отходов.
Надо нарисовать две страницы - главную и страницу контактов.
Требования к дизайну:
1. Использовать элементы фирменного стиля компании - логотип, цвета. Можно немного видоизменять для вписывания в дизайн. Дизайн должен быть современным, не перегруженным графикой и графическими элементами, должен внушать уверенность и надежность в компании.
2. Шапка сайта - логотип компании + девиз, контактные данные, графика.
В шапке должна быть небольшая динамика (возможно на флеше) - не вся шапка, а небольшая часть - переливание контактных данных, движение техники например - погрузчик, ломовоз, гидравлические прессножницы (http://www.metsominerals.ru/ - тут есть их фото).
3. Общий стиль сайта - светлый (белый или полупрозрачный цветной фон).
4. Дизайн фиксированный на 980 писклей по центру. Двухколоночный - слева меню (двухуровневое) и справа контент.
5. В шапке смена языков Русский/English
Примеры сайтов:
1. http://chermet.gk-most.ru/ - вариант шапки. Общая концепция интересна - но исполнение просто ужасное.
2. http://www.yumchermet.ru/ - картинка техники
3. http://www.uralvtorchermet.ru/ - графика, фото техники.
4. http://www.bashvtormet.ru/ - интересная шапка и общее исполнение.
5. http://evrolom.ru/ -тоже интересная шапка, но нагромождение лома не особо приветствуется.
6. http://www.lv-vl.ru/ - шапочка интересная.
7. http://www.altromet.ru/ - опять же шапка.
Дизайн должен быть представлен в исходном варианте, все элементы страницы разбиты на слои.
Стоимость проекта - 4000 руб. (возможна надбавка за скорость и креативность).
Дополнительные материалы в файле на Яндекс.Диске - http://narod.ru/disk/4530780001/work.zip.html
Ответ писать лучше на почту - [email protected]
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