Дизайн сайта-визитки компании по приему лома

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт17 заявок294 просмотра

Нужно разработать дизайн сайта-визитки компании, занимающейся приемом лома металлов и переработкой промышленных отходов.

Надо нарисовать две страницы - главную и страницу контактов.

Требования к дизайну:

1. Использовать элементы фирменного стиля компании - логотип, цвета. Можно немного видоизменять для вписывания в дизайн. Дизайн должен быть современным, не перегруженным графикой и графическими элементами, должен внушать уверенность и надежность в компании.

2. Шапка сайта - логотип компании + девиз, контактные данные, графика.

В шапке должна быть небольшая динамика (возможно на флеше) - не вся шапка, а небольшая часть - переливание контактных данных, движение техники например - погрузчик, ломовоз, гидравлические прессножницы (http://www.metsominerals.ru/ - тут есть их фото).

3. Общий стиль сайта - светлый (белый или полупрозрачный цветной фон).

4. Дизайн фиксированный на 980 писклей по центру. Двухколоночный - слева меню (двухуровневое) и справа контент.

5. В шапке смена языков Русский/English

Примеры сайтов:

1. http://chermet.gk-most.ru/ - вариант шапки. Общая концепция интересна - но исполнение просто ужасное.

2. http://www.yumchermet.ru/ - картинка техники

3. http://www.uralvtorchermet.ru/ - графика, фото техники.

4. http://www.bashvtormet.ru/ - интересная шапка и общее исполнение.

5. http://evrolom.ru/ -тоже интересная шапка, но нагромождение лома не особо приветствуется.

6. http://www.lv-vl.ru/ - шапочка интересная.

7. http://www.altromet.ru/ - опять же шапка.

Дизайн должен быть представлен в исходном варианте, все элементы страницы разбиты на слои.

Стоимость проекта - 4000 руб. (возможна надбавка за скорость и креативность).

Дополнительные материалы в файле на Яндекс.Диске - http://narod.ru/disk/4530780001/work.zip.html

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14 лет назад
loader777
Игорь 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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