Необходимо разработать дизайн сайта-визитки для Охранной Организации. Требования: - создания согласно ТЗ трех вариантов эскизов, - количество изменений в выбранном эскизе нерегламентируется, - создание внутренних страниц, ...
Перерисовка дизайна
Есть дизайн на сайте jure-link.ru
Кроме этого, есть дизайн полиграфии - бланк, визитка, конверт.
Дизайнер, который это все делал не отдал мне исходники. Поэтому нужно все это перерисовать в нормальном качестве и в форматах PSD, AI или CDR
Клиент просит внести изменения в дизайн, а сделать я ему сейчас ничего не могу - нет исходников.
Работа срочная. Выручайте!
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