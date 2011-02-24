Перерисовка дизайна

Есть дизайн на сайте jure-link.ru

Кроме этого, есть дизайн полиграфии - бланк, визитка, конверт.

Дизайнер, который это все делал не отдал мне исходники. Поэтому нужно все это перерисовать в нормальном качестве и в форматах PSD, AI или CDR

Клиент просит внести изменения в дизайн, а сделать я ему сейчас ничего не могу - нет исходников.

Работа срочная. Выручайте!