Дизайн сайта

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт22 заявки396 просмотров

Необходимо разработать дизайн сайта-визитки для Охранной Организации.

Требования:

- создания согласно ТЗ трех вариантов эскизов,

- количество изменений в выбранном эскизе нерегламентируется,

- создание внутренних страниц, иллюстраций и элементов сайта входит в общую сумму.

Конкретные предложения с вашим портфолио и стоимостью ждем на почту web{@}your-ra.ru

В ответ будет выслано подробное ТЗ на дизайн.

14 лет назад
Vorland
46 лет
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад
5 отзывов

Выбранный исполнитель

iacek
Иван 
41 год
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
$200
5 дней

Заявки фрилансеров

iacek
Иван 
41 год
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад

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