Необходимо разработать дизайн сайта-визитки для Охранной Организации. Требования: - создания согласно ТЗ трех вариантов эскизов, - количество изменений в выбранном эскизе нерегламентируется, - создание внутренних страниц, ...
Разработать качественный интерфейс в стиле web 2.0
Необходимо разработать качественный интерфейс для партнерской программы. Для оценки объема работ смотрите вложение (текущий дизайн).
Просьба указывать прямые ссылки на ваши лучшие работы в этом стиле.
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