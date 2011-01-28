Разработать качественный интерфейс в стиле web 2.0

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт6 заявок182 просмотра

Необходимо разработать качественный интерфейс для партнерской программы. Для оценки объема работ смотрите вложение (текущий дизайн).

Просьба указывать прямые ссылки на ваши лучшие работы в этом стиле.

14 лет назад
Joenisseg
Данила 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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