Здравствуйте! От Вас требуется создать видео-урок , в котором будет ЧЁТКО показано как верстать макеты для Joomla,uCoz и PHP сайтов. 2-а PSD макета Вам будет предоставлены.Вам нужно будет показать всё с 0 , ...
Создание, верстка дизайна для магазина на joomla
Здравствуйте.
Нужно нарисовать, сверстать и натянуть дизайн на магазин на основе joomla (virtue mart).
Магазин антиквариата, верстка валидная, кроссбраузерная.
В дизайне приветствуются светлые тона.
По срокам:
5 - 7 дней.
По деньгам:
3 000 руб.
По всем вопросам, в ICQ:
596244.
Заранее благодарен, с уважением, Олег.
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