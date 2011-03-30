Создание, верстка дизайна для магазина на joomla

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен2 заявки162 просмотра

Здравствуйте.

Нужно нарисовать, сверстать и натянуть дизайн на магазин на основе joomla (virtue mart).

Магазин антиквариата, верстка валидная, кроссбраузерная.

В дизайне приветствуются светлые тона.

По срокам:

5 - 7 дней.

По деньгам:

3 000 руб.

По всем вопросам, в ICQ:

596244.

Заранее благодарен, с уважением, Олег.

Joomla
14 лет назад
build-piter
Олег 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

sezik
40 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$100
7 дней
Очередной, на совесть выполненный, проект. Сотрудничеством доволен.
Уже не первый проект с этим заказчиком. Довольны сотрудничеством. Как всегда никаких проблем с тз, выполнением и оплатой.

Заявки фрилансеров

sezik
40 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад

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