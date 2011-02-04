Дизайн сайта

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Завершен33 заявки374 просмотра

Необходимо сделать дизайн сайта/сервиса (~ 3 типа страниц, всего страниц ~ 20).

Дизайн лёгкий, не сложный, похож на вконтакт, можно немного завернуть. Тематика сайта - наземная почта, открытки, сувениры почтой и т.д.

Пишите плз. стоимость дизайна (всего сайта целиком, по странично, по типам страниц или ещё как?)

14 лет назад
Polym
40 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

deeforgotten
Шляпникова 
36 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
83 отзыва(-1)
14 лет назад
$100
5 дней
Не часто сделанная работа нравится с первого раза, сейчас как раз такой случай. Исполнитель профессионал своего дела!

Заявки фрилансеров

deeforgotten
Шляпникова 
36 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
83 отзыва(-1)
14 лет назад

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