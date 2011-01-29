Здравствуйте! От Вас требуется создать видео-урок , в котором будет ЧЁТКО показано как верстать макеты для Joomla,uCoz и PHP сайтов. 2-а PSD макета Вам будет предоставлены.Вам нужно будет показать всё с 0 , ...
Срочный дизайн сайта
Макет нужно подготвить к ззавтра, хотя бы эскизы.
кто возьмется?
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