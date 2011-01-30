Информационный дизайн

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт31 заявка653 просмотра

Необходимо сделать дизайн сайта – главная + 5 внутренних страниц (отличаются структурой контента). Легкий, стильный.

ТЗ кандидатам.

Срок – 5 дней. Начало работ – 30.01.11

Бюджет: 21 000 руб (или по курсу). Аванс – 30-50%

14 лет назад
JuliaSp
Юлия 
45 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
18 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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