Дизайн раздела сайта

Добрый день, ищу дизайнера который сможет сделать макет в стиле smhealth (собак) ru Выбирать буду по портфолио, заплатить готов до 200уе за качественный дизайн Оставляйте портфолио, свяжусь сам. P.S. Предоплата есть,но только ...