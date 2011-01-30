1. Логотип - с определенным предпочтением, в разных размерах, и разных форматов. 2. Иконки - иконка парень, иконка девушка - с определенным предпочтением, в разных размерах. 3. Стиль - более похожий на facebook ...
Дизайн для личного сайта путешествующего фотографа
Личному сайту фотографа-путешественника нужен хороший дизайн.
А для хорошего дизайна нужен хороший дизайнер.
Основное требование вообщем-то одно, сайт должен быть удобным фотоальбомом, впрочем есть очень конкретные пожалания по дизайну и несколько сайтов, которые нравятся, мы покажем их выбранному дизайнеру.
Мы - это два человека: фотограф(он же заказчик) и разработчик, который этот сайт будет делать.
Фотографии для которых нужно построить новый дом вы можете посмотреть тут: http://www.photosight.ru/users/134458/
Контакты по электронной почте, скайпу или телефону.
Оплата любым доступным в Москве способом после выполнения заказа, безопасная сделка по желанию исполнителя (все коммиссии платежных систем за счет исполнителя).
Срок выполнения не жесткий и обсуждаемый.
Любый возникшие вопросы вы можете направить мне в личные сообщения ;)
Небольшое описание задачи:
Дизайн должен быть минималистичным, мягким, вероятно в темных тонах, уже есть яркие фотографии и сайт не должен от них отвлекать.
Сайт должен терпимо смотреться на маленьких мониторах (1024px, возможно с маштабом 75%) и хорошо на средних и больших (1280-1920px), возможно он будет резиновым, а может быть и фиксированной ширины.
Предполагается 5 различных типов страниц:
1. Вступительная страница с каким-то виджетом показывающим одну фотографию, периодически их меняющим и очень краткой информацией.
2. Страница с выбором альбома, спискок всех альбомов с миниатюрамии и карта для выбора фотографий по странам.
3. Страница альбома, просто страница с миниатюрами фотографий.
4. Страница конкретной фотографии.
5. Страница с текстовой информацией.
Основное меню должно присутствовать на всех страницах сайта.
Я думаю что интереснее всего будет сделать первые две страницы, остальные исключительно просты.
Немного технических требований:
1. Никакого флеша, мы будем использовать только js и старый добрый xhtml.
2. Web safe шрифты.
Бюджет 20000 рублей.
Заявки фрилансеров
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