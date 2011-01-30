Дизайн для личного сайта путешествующего фотографа

Личному сайту фотографа-путешественника нужен хороший дизайн.

А для хорошего дизайна нужен хороший дизайнер.

Основное требование вообщем-то одно, сайт должен быть удобным фотоальбомом, впрочем есть очень конкретные пожалания по дизайну и несколько сайтов, которые нравятся, мы покажем их выбранному дизайнеру.

Мы - это два человека: фотограф(он же заказчик) и разработчик, который этот сайт будет делать.

Фотографии для которых нужно построить новый дом вы можете посмотреть тут: http://www.photosight.ru/users/134458/

Контакты по электронной почте, скайпу или телефону.

Оплата любым доступным в Москве способом после выполнения заказа, безопасная сделка по желанию исполнителя (все коммиссии платежных систем за счет исполнителя).

Срок выполнения не жесткий и обсуждаемый.

Любый возникшие вопросы вы можете направить мне в личные сообщения ;)

Небольшое описание задачи:

Дизайн должен быть минималистичным, мягким, вероятно в темных тонах, уже есть яркие фотографии и сайт не должен от них отвлекать.

Сайт должен терпимо смотреться на маленьких мониторах (1024px, возможно с маштабом 75%) и хорошо на средних и больших (1280-1920px), возможно он будет резиновым, а может быть и фиксированной ширины.

Предполагается 5 различных типов страниц:

1. Вступительная страница с каким-то виджетом показывающим одну фотографию, периодически их меняющим и очень краткой информацией.

2. Страница с выбором альбома, спискок всех альбомов с миниатюрамии и карта для выбора фотографий по странам.

3. Страница альбома, просто страница с миниатюрами фотографий.

4. Страница конкретной фотографии.

5. Страница с текстовой информацией.

Основное меню должно присутствовать на всех страницах сайта.

Я думаю что интереснее всего будет сделать первые две страницы, остальные исключительно просты.

Немного технических требований:

1. Никакого флеша, мы будем использовать только js и старый добрый xhtml.

2. Web safe шрифты.

Бюджет 20000 рублей.