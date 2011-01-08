Верстальщик

$1000
HTML-версткаЗакрыт3 заявки249 просмотров
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Обязанности: Осуществлять верстку текста, подготовка макетов к печати

Требования :Знание web-технологий. Навыки компьютерной верстки периодических изданий. Исполнительность, ответственность, коммуникабельность

Условия: Удаленная работа. Зарплата от 15 000 до 30 000 руб, полная занятость, сверхурочные оплачиваются, возможность быть всегда на связи краткое резюме Для того, чтобы определить возможность сотрудничества, мы предлагаем Вам небольшое тестовое задание, по результатам которого представляем Вас руководителю. Резюме присылайте на E-mail: [email protected]!!!

Ведущее издание в области управления бизнес - процессами и человеческими ресурсами. Лидер по количеству эксклюзивных интервью известных политиков и бизнесменов. Стабильный коллектив авторов и экспертов . Перспективы карьеры, новые связи, опыт.

www.top-personal.ru

13 лет назад
Jul8
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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