Нужен верстальщик для периодических проектов

HTML-версткаЗакрыт2 заявки215 просмотров
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Добрый день.

Компания Stylepix ищет верстальщиков, имеющих юридическое лицо (СПД) для совместного сотрудничества.

Кандидаты рассматриваются только с Украины.

Пожалуйста, присылайте мне прямые ссылки на Ваши работы, а также данные по их примерной стоимости и срокам реализации.

Первый проект уже будет дан в течение следующей недели.

Оплата - наличный и безналичный расчет. Оформление договора при безналичном расчете обязательно (с мокрой печатью).

13 лет назад
Stylepix
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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