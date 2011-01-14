Нужен верстальщик для периодических проектов

Добрый день.

Компания Stylepix ищет верстальщиков, имеющих юридическое лицо (СПД) для совместного сотрудничества.

Кандидаты рассматриваются только с Украины.

Пожалуйста, присылайте мне прямые ссылки на Ваши работы, а также данные по их примерной стоимости и срокам реализации.

Первый проект уже будет дан в течение следующей недели.

Оплата - наличный и безналичный расчет. Оформление договора при безналичном расчете обязательно (с мокрой печатью).