Верстальщик сайтов

$250
HTML-версткаЗакрыт12 заявок286 просмотров
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Требуется специалист для верстки интернет-магазинов.

Ключевые требования:

- пунктуальность в сроках, быть на связи;

- структурированный аккуратный, кроссбраузерный код.

Условия:

- верстка интернет-магазинов;

- 5 тыс. рублей за магазин;

- 1-3 заказов в месяц.

От кандидатов требуется предоставить пример выполненной ими верстки в виде архива, содержащего файлы проекта.

13 лет назад
ssft
43 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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