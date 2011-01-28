Требуется верстальщик для постоянного сотрудничества, оплата попроектная.

Стандартные квалификационные требования: (X)HTML, CSS, кроссбраузерная верстка, знание JS (jQuery). Желательно знание XSL.

Опыт работы обязателен. В заявке оставляйте 3-4 примера ваших работ с оценкой стоимости. Заявки оставлять здесь или в ЛС, в ICQ и т.п. будет игнор.

Обязательно присутствие в сети в рабочее время. На первые проекты оплата только по факту, в дальнейшем возможна работа по предоплате.

Нужен ответственный человек.