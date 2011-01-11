Нужен верстальщик друпалист

Требуется верстальщик для постоянного сотрудничества, оплата попроектная. Стандартные квалификационные требования: (X)HTML, CSS, кроссбраузерная верстка, знание JS (jQuery). Желательно знание XSL. Опыт работы обязателен. В заявке оставляйте 3-4 примера ваших работ с оценкой стоимости. Заявки оставлять здесь или ...
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Нужен верстальщик дуалист
Необходим хороший программист на постоянную по проектную который сочетает в себе следующие качества и навыки:
1) Умеет валидно верстать html код
2) Обладает знанием Javascript (jquery или mootools)
3) Хорошо знает cms Drupal, ее настройки и компоненты
4) Желательно что бы специалист имел свой четкий график работы, и находился в онлайн во время работы.
5) Имел мобильный телефон для экстренной связи, и отработанное умение отвечать на звонки.
От меня 2- 3 проекта в месяц примерным бюджетом на разработку , 5- 10 тыс руб. за проект.
Ищется человек который готов начать сегодня, исполнителю будет выдано псд макет 3 страниц джепеги приложены ниже можно будет уже делать проект бюджетом в 6000 руб. От верстальщика знание форм друпала, и интегрирование уже готового модуля под данную верстку которые нужно сверстать на cms drupal
К заявке обязательно прикладывать сайты которые вы разрабатывали
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