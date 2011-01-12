Верстальщик под Drupal

Нужен верстальщик дуалист Необходим хороший программист на постоянную по проектную который сочетает в себе следующие качества и навыки: 1) Умеет валидно верстать html код 2) Обладает знанием Javascript (jquery или mootools) 3) Хорошо знает cms Drupal, ее настройки и ...