Разыскивается опытный html/css верстальщик

Нашей команде не хватает опытного верстальщика.

Требования:

1. Отличное знание xhtml/css

2. Валидная вёрстка в Transitional (изредка нужно и в Strict)

3. Чистый и легко читаемый код

4. Комментирование основных "участков" кода

5. SEO-friendly код

6. Минимум базовые знания JS

7. Навыки верстки с использованием одного из фреймворков 960gs или BluePrint (первый предпочтительнее)

8. Умение разобраться в чужом коде.

9. Высокая скорость работы и постоянный контакт (Skype, Email, ICQ и т.д.).

10. Только для жителей Украины, еще лучше – Киев, т.к. для хороших фрилансеров в перспективе будет возможность перейти на постоянную работу в офисе в Киеве.

11. Готовность работать на почасовой основе (начинаем с 5 долларов в час), размер ЗП будет увеличиваться + бонусы.

Пожалуйста, в своей заявке опишите своё соответствие вышеуказанным требованиям.

Выбранному кандидату будет предоставлено тестовое задание. Тестовая работа оплачивается.

Просьба компании и веб-студии не тратить свое время, это вакансия только для частных фрилансеров.