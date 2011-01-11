Разыскивается опытный html/css верстальщик

Требуется верстальщик для постоянного сотрудничества, оплата попроектная. Стандартные квалификационные требования: (X)HTML, CSS, кроссбраузерная верстка, знание JS (jQuery). Желательно знание XSL. Опыт работы обязателен. В заявке оставляйте 3-4 примера ваших работ с оценкой стоимости. Заявки оставлять здесь или ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нашей команде не хватает опытного верстальщика.
Требования:
1. Отличное знание xhtml/css
2. Валидная вёрстка в Transitional (изредка нужно и в Strict)
3. Чистый и легко читаемый код
4. Комментирование основных "участков" кода
5. SEO-friendly код
6. Минимум базовые знания JS
7. Навыки верстки с использованием одного из фреймворков 960gs или BluePrint (первый предпочтительнее)
8. Умение разобраться в чужом коде.
9. Высокая скорость работы и постоянный контакт (Skype, Email, ICQ и т.д.).
10. Только для жителей Украины, еще лучше – Киев, т.к. для хороших фрилансеров в перспективе будет возможность перейти на постоянную работу в офисе в Киеве.
11. Готовность работать на почасовой основе (начинаем с 5 долларов в час), размер ЗП будет увеличиваться + бонусы.
Пожалуйста, в своей заявке опишите своё соответствие вышеуказанным требованиям.
Выбранному кандидату будет предоставлено тестовое задание. Тестовая работа оплачивается.
Просьба компании и веб-студии не тратить свое время, это вакансия только для частных фрилансеров.
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