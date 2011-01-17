Требуется верстальщик drupal

Требуется верстальщик, который работает на качество и не пытается халтурить.

Требования:

- валидная, верстка слоями, кроссбраузерность, спрайты

- высокая скорость и качество работы

- владение javascript, jQuery (нужно уметь подключать плагины, писать код интерфейсов)

- исполнительность, ответственность.

Оплата сдельная. Цены договорные. Предоплата на половине пути работ и остаток по ее окончанию.

Несложный тест, который поможет отделить зерна от плевел:

Текст задания

1. Сделать кроссбраузерно (IE 7/8/9, FF3.6/4, Opera10,5/11, Chrome, Safari5)

2. Минимизировать количество картинок в вёрстке, либо вообще не используя картинок (имеется в виду картинки в css прописывать, используя data-uri). Объем самих картинок тоже минимизировать.

3. Все тексты в макете должны быть только именно текстами, а шрифт должен быть именно таким, что стоит в макете.

4. При изменении маштаба текста страницы вёрстка не должна портится.

5. Футер всегда внизу.

6. Левая колонка фиксированной ширины, правая - резиновая.

7. Минимальная ширина макета - 1000px, максимальная - 1200px. Горизонтальное центрирование макета при ширине экрана браузера больше 1200px.

8. Корректное отображения макета без картинок, то есть прямоугольник со скруглёнными углами в варианте без картинок показывается как просто прямогольник.

9. Чёрная рамка отображается размеры блока, в который вписан текст и 9 картинок (саму рамку не рисовать).

10. Картинки в контентном блоке должны быть сделаны в формате:



...

То есть без всяких классов внутри.

При увеличении ширины блока, картинки переносятся вверх, чтобы наиболее полно заполнить предоставляемую ширину, сохраняется расстояние между ними.

11. Нельзя использовать javascript (по краней мере для современных браузеров отличных от IE6/7)

12. В футере слова Footer и Все права защищены слева имеют одиннаковый отступ (выравнивание сохраняется и при изменении маштаба страницы).