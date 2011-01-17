Требуется верстальщик drupal

Для удалённой работы требуется Joomla 1.5 - верстальщик. Требования - кроссбраузерно и div+css (любители табличной верстки нам не нужны) Сложность вёрстки в основном, уровень сайтов-визиток... (контент и пару модулей...) Скорость - сутки +/- день Оплата сдельная. Предоплаты ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется верстальщик, который работает на качество и не пытается халтурить.
Требования:
- валидная, верстка слоями, кроссбраузерность, спрайты
- высокая скорость и качество работы
- владение javascript, jQuery (нужно уметь подключать плагины, писать код интерфейсов)
- исполнительность, ответственность.
Оплата сдельная. Цены договорные. Предоплата на половине пути работ и остаток по ее окончанию.
Несложный тест, который поможет отделить зерна от плевел:
Текст задания
1. Сделать кроссбраузерно (IE 7/8/9, FF3.6/4, Opera10,5/11, Chrome, Safari5)
2. Минимизировать количество картинок в вёрстке, либо вообще не используя картинок (имеется в виду картинки в css прописывать, используя data-uri). Объем самих картинок тоже минимизировать.
3. Все тексты в макете должны быть только именно текстами, а шрифт должен быть именно таким, что стоит в макете.
4. При изменении маштаба текста страницы вёрстка не должна портится.
5. Футер всегда внизу.
6. Левая колонка фиксированной ширины, правая - резиновая.
7. Минимальная ширина макета - 1000px, максимальная - 1200px. Горизонтальное центрирование макета при ширине экрана браузера больше 1200px.
8. Корректное отображения макета без картинок, то есть прямоугольник со скруглёнными углами в варианте без картинок показывается как просто прямогольник.
9. Чёрная рамка отображается размеры блока, в который вписан текст и 9 картинок (саму рамку не рисовать).
10. Картинки в контентном блоке должны быть сделаны в формате:
...
То есть без всяких классов внутри.
При увеличении ширины блока, картинки переносятся вверх, чтобы наиболее полно заполнить предоставляемую ширину, сохраняется расстояние между ними.
11. Нельзя использовать javascript (по краней мере для современных браузеров отличных от IE6/7)
12. В футере слова Footer и Все права защищены слева имеют одиннаковый отступ (выравнивание сохраняется и при изменении маштаба страницы).
- Похожие заказы
- $20HTML-верстка17 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется верстальщик для постоянного сотрудничества, оплата попроектная. Стандартные квалификационные требования: (X)HTML, CSS, кроссбраузерная верстка, знание JS (jQuery). Желательно знание XSL. Опыт работы обязателен. В заявке оставляйте 3-4 примера ваших работ с оценкой стоимости. Заявки оставлять здесь или ...HTML-верстка16 заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте! Начинающей студии требуются верстальщики и дизайнеры. Вёрстка для DLE, Joomla, IP.Board и uCoz. Ваша денежная прибыль будет зависеть от заказа минус 20 - 30%. В общем можем договориться.. Студия совсем новая. На постоянную работу.HTML-верстка11 заявокЗакрыт13 лет назад
Добрый день. Компания Stylepix ищет верстальщиков, имеющих юридическое лицо (СПД) для совместного сотрудничества. Кандидаты рассматриваются только с Украины. Пожалуйста, присылайте мне прямые ссылки на Ваши работы, а также данные по их примерной стоимости и срокам реализации. Первый проект уже ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется верстальщик под Drupal 6. - Обязательно наличие реализованных проектов - Аккуратная кроссбраузерная верстка (в т.ч. хром и ИЕ) - Объем работы: около 70 страниц, много мелких компонентов - Начало: где-то через 2 недели - Доступность в течение рабочего ...Закрыт13 лет назад
- $50
Нашей команде не хватает опытного верстальщика. Требования: 1. Отличное знание xhtml/css 2. Валидная вёрстка в Transitional (изредка нужно и в Strict) 3. Чистый и легко читаемый код 4. Комментирование основных "участков" кода 5. SEO-friendly код 6. Минимум базовые знания JS 7. Навыки верстки ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $250
Требуется специалист для верстки интернет-магазинов. Ключевые требования: - пунктуальность в сроках, быть на связи; - структурированный аккуратный, кроссбраузерный код. Условия: - верстка интернет-магазинов; - 5 тыс. рублей за магазин; - 1-3 заказов в месяц. От кандидатов требуется предоставить пример выполненной ими верстки ...HTML-верстка12 заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
Нужен верстальщик дуалист Необходим хороший программист на постоянную по проектную который сочетает в себе следующие качества и навыки: 1) Умеет валидно верстать html код 2) Обладает знанием Javascript (jquery или mootools) 3) Хорошо знает cms Drupal, ее настройки и ...Закрыт13 лет назад
- $1000
Обязанности: Осуществлять верстку текста, подготовка макетов к печати Требования :Знание web-технологий. Навыки компьютерной верстки периодических изданий. Исполнительность, ответственность, коммуникабельность Условия: Удаленная работа. Зарплата от 15 000 до 30 000 руб, полная занятость, сверхурочные оплачиваются, возможность ...Закрыт13 лет назад
В компанию требуется человек, верстальщик. Требования: * Отличное знание HTML‚ CSS; * Нарезка и оптимизация графики (Photoshop); * W3C-валидность; * Кроссбраузерность; ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт13 лет назад