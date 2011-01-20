Помощник seo специалиста со знанием HTML

$500
HTML-версткаЗакрыт8 заявок364 просмотра
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Нужен помощник seo специалиста.

Требования к кандидату:

- Знание HTML верстки (большим бонусом будет знание CMS Joomla)

- Умение разобраться в других CMS

- Начальные знания в области seo

Обязанности:

- Верстка сайтов

- Наполнение и оптимизация сайтов

- Другие работы по seo

Резюме, свои работы, знания отправлять на почту [email protected].

20 рабочих дней, 10-12тыс в месяц + премии по итогам работы.

HTML
13 лет назад
Madalet
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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