Требуется html- верстальщик

Добрый день. Компания Stylepix ищет верстальщиков, имеющих юридическое лицо (СПД) для совместного сотрудничества. Кандидаты рассматриваются только с Украины. Пожалуйста, присылайте мне прямые ссылки на Ваши работы, а также данные по их примерной стоимости и срокам реализации. Первый проект уже ...