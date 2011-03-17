mangoagency

Для работы в офисе нужен HTML-верстальщик, работа над интересными проектами в хорошей команде профессионалов. От кандидата требуется хороший опыт работы с технологиями HTML/CSS/Javascript, умение верстать валидно и кроссбраузерно. Базовые знания ...
Mango Creative Agency — профессиональная команда высококвалифицированных разработчиков программного обеспечения. Основное направление деятельности — создание неординарных web-решений.
- $700HTML-верстка10 заявокЗакрыт13 лет назад
Для удаленной работы, требуется Java-программист из Минска, долгосрочный проект, оплата почасовая, договорная. Требования:знания технологий программирования под Web и умение работы с базами данных MySQL, опыт разработки.Прочее1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $1000
В IT компанию требуется менеджер проектов в отдел верстки, работа в офисе!! Обязанности: - Общение с клиентами. - Оценка проектов. - Координация задач отдела верстки. - Контроль выполнения сроков, качества ...Управление проектаминет заявокЗакрыт13 лет назад
- $1500
Mango Creative Agency СРОЧНО!!! приглашает в свой коллектив руководителя отдела верстальщиков (в подчинении команда из 3-х человек). Готовы предложить хорошие условия, достойную з/п, интересную работу. Обязанности: - Курирование работы команды верстальщиков. - ...HTML-верстканет заявокЗакрыт14 лет назад
- $1400
Ищем HTML-верстальщика для работы над интересными проектами. От кандидата требуется хороший опыт работы с технологиями HTML/CSS/Javascript, умение верстать валидно и кроссбраузерно. Базовые знания серверных технологий приветствуются. Ищем в кандидате внимание ...HTML-верстка8 заявокЗакрыт14 лет назад
- $1000
На постоянную работу приглашаем верстальщика! Обязанности: Верстка макетов; Работа с Java-Script; Проектирование страниц. Знания: CSS; HTML; Java Script; AJAX; Photoshop. Разговорный английский. Опыт работы: от 1 года. З/п 500-1000$, испытательный ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт14 лет назад