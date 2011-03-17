mangoagency

Вероника Смоляк mangoagency

 
37 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад

Mango Creative Agency — профессиональная команда высококвалифицированных разработчиков программного обеспечения. Основное направление деятельности — создание неординарных web-решений.

  • Ищем html-верстальщика (Минск)

    $700

    Для работы в офисе нужен HTML-верстальщик, работа над интересными проектами в хорошей команде профессионалов. От кандидата требуется хороший опыт работы с технологиями HTML/CSS/Javascript, умение верстать валидно и кроссбраузерно. Базовые знания ...

    CSSHTMLJavaScript
    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Java-программист

    Для удаленной работы, требуется Java-программист из Минска, долгосрочный проект, оплата почасовая, договорная. Требования:знания технологий программирования под Web и умение работы с базами данных MySQL, опыт разработки.

    JavaMySQL
    Прочее1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Менеджер проектов отдела верстки

    $1000

    В IT компанию требуется менеджер проектов в отдел верстки, работа в офисе!! Обязанности: - Общение с клиентами. - Оценка проектов. - Координация задач отдела верстки. - Контроль выполнения сроков, качества ...

    CSSHTMLJavaScript
    Управление проектаминет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Руководитель отдела верстальщиков.

    $1500

    Mango Creative Agency СРОЧНО!!! приглашает в свой коллектив руководителя отдела верстальщиков (в подчинении команда из 3-х человек). Готовы предложить хорошие условия, достойную з/п, интересную работу. Обязанности: - Курирование работы команды верстальщиков. - ...

    CSSHTMLJavaJavaScript
    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуется html- верстальщик

    $1400

    Ищем HTML-верстальщика для работы над интересными проектами. От кандидата требуется хороший опыт работы с технологиями HTML/CSS/Javascript, умение верстать валидно и кроссбраузерно. Базовые знания серверных технологий приветствуются. Ищем в кандидате внимание ...

    CSSHTMLJavaScript
    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Срочно требуется HTML-верстальщик

    $1000

    На постоянную работу приглашаем верстальщика! Обязанности: Верстка макетов; Работа с Java-Script; Проектирование страниц. Знания: CSS; HTML; Java Script; AJAX; Photoshop. Разговорный английский. Опыт работы: от 1 года. З/п 500-1000$, испытательный ...

    AJAXCSSHTMLJava
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад