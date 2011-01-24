Специалист верстальщик

HTML-версткаЗакрыт15 заявок282 просмотра
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Разыскивается профессиональный верстальщик для постоянного сотрудничества. График свободный, оплата попроектная. Кроме профессионализма требуется обязательность и трудолюбие. Достали фрилансеры, до которых невозможно дозвониться.

Размещайте ссылки на работы, особенно с резиновым дизайном, указывайте стоимость работы в час.

С уважением,

Максим Трикоз

13 лет назад
maxime
Тм Мм 
85 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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