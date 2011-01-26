Требуется html-верстальщик на разовые работы

HTML-версткаЗакрыт6 заявок219 просмотров
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Требования:

W3C Valid XHTML 1.0 Transitional, блочная, кроссбраузерная (IE6 и выше, Opera, Mozilla, Chrome).

Заказы есть постоянно, ищем ответственного человека.

От вас примеры работ, цены, сроки на почту: [email protected]

HTML
13 лет назад
jobtreed
Алексей 
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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