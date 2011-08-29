HTML-верстальщик удаленно

Нужен верстальщик(возможно несколько) для различных проектов (веб-сайты, интерфейсы)

Обязательные требования - блочная верстка, одинаковое отображение в IE выше 6 версии, FF, Opera, Safari, Chrome.

Иногда требуется знание jQuery, как минимум умение найти и адаптировать существующие плагины.

От вас хотелось бы увидеть - портфолио, примерная стоимость работы, предпочтительный способ оплаты.

Проекты бывают часто, в идеале нужен человек для продолжительного сотрудничества.

Поэтому соотношение цена-качество и минимальное количество правок будут огромным плюсом, поскольку находить и выявлять появляющиеся баги занимает достаточно много времени.

Для быстрой связи лучше писать на почту [email protected]