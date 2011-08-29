HTML-верстальщик удаленно

Ищем HTML-верстальщика для работы над интересными проектами. От кандидата требуется хороший опыт работы с технологиями HTML/CSS/Javascript, умение верстать валидно и кроссбраузерно. Базовые знания серверных технологий приветствуются. Ищем в кандидате внимание к мелочам, тактичность и способность развиваться ...
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Нужен верстальщик(возможно несколько) для различных проектов (веб-сайты, интерфейсы)
Обязательные требования - блочная верстка, одинаковое отображение в IE выше 6 версии, FF, Opera, Safari, Chrome.
Иногда требуется знание jQuery, как минимум умение найти и адаптировать существующие плагины.
От вас хотелось бы увидеть - портфолио, примерная стоимость работы, предпочтительный способ оплаты.
Проекты бывают часто, в идеале нужен человек для продолжительного сотрудничества.
Поэтому соотношение цена-качество и минимальное количество правок будут огромным плюсом, поскольку находить и выявлять появляющиеся баги занимает достаточно много времени.
Для быстрой связи лучше писать на почту [email protected]
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