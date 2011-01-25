Нужен опытный верстальщик

Здравствуйте уважаемые фрилансеры. Веб студии срочно нужен толковый верстальщик на постоянной основе, проетов очень много, нужен опытный человек, который не будет гнуть большую цену.Сработаемся, будет Вам работа каждый день! Очень срочно!Оплата после выполнения 648602606 - Юлия.Жду