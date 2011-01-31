Верстальщик

HTML-версткаЗакрыт20 заявок397 просмотров
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Требуется верстальщик на временную удаленную работу (при желании можно работать в нашем офисе).

Требования:

- Хорошие знания HTML и CSS

- Владение навыками верстки слоями

- Владение графическим редактором Photoshop (нарезка графики, небольшие правки изображений при необходимости)

- Опыт работы с JavaScript (библиотека JQuery и различные плагины) будет плюсом

P.S. В заявке обязательно указывайте ссылки на сайты с вашей версткой.

13 лет назад
nullweb
Петр 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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