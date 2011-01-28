HTML-верстальщик для постоянного сотрудничества

Нашей компании требуется HTML-верстальщик

Мы очень хотим, чтобы человек:

был постоянно на связи в рабочее время,

хорошо верстал,

знал JavaScript и jQuery,

мог прикрутить то что нарезал к CMS

Как мы работаем?

У нас стоит система управления задачами worksection.com.

Мы детально описываем каждый таск, определяем трудозатраты.

После завершения тасков, раз в неделю умножаем затраченное Вами время на Ваш рейт и полученную сумму отправляем Вам.

В ответе укажите, пожалуйста, стоимость часа вашей работы.