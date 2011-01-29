Здравствуйте!

Требуется начинающий Drupal верстальщик. Оплата - сдельная.

Требования:

-понимание всех тонкостей cms Drupal в плане верстки (темизация views, cck, понимание препроцессинга и т.д.)

-пунктуальность

-желание обучаться и совершенствоваться в своих знаниях

-обязательный опыт верстки хотя бы нескольких шаблонов под Drupal

-понимание и соблюдение основ верстки (кроссбраузерность, валидность, эластичность, резиновость и т.д.)

Оплата в среднем - 50$ за сайт (в зависимости от сложности)

Просьба при обращении обозначить свои ценовые и временные рамки.

Контакты:

skype: vetalsbs

icq: 7498863

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