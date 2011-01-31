Администратор сайта

Нужен верстальщик(возможно несколько) для различных проектов (веб-сайты, интерфейсы) Обязательные требования - блочная верстка, одинаковое отображение в IE выше 6 версии, FF, Opera, Safari, Chrome. Иногда требуется знание jQuery, как минимум умение найти и адаптировать существующие плагины. От вас ...
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Нужны услуги администрирования сайтов для внесения правок - изменить цены, вставить банер и тд. Сайты простые, сделаны на джумле и просто в html. Внесение правок с периодичностью 1-2 раза в месяц. Нужен чтобы администратор знал основы программирования. Напишите возможные схемы работы и расценки
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