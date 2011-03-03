В web стартап требуется верстальщик

Существует наша собственная Система Управления сайтов, для которого необходимо верстать и настраивать уже готовый дизайн сайта. Интересно долгосрочное сотрудничество. Если вы ещё знаете хорошо php, это только приветствуется, значит вы сможете больше.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для реализации e-commerce сайта ориентированного на международный рынок требуется верстальщик.
Задачи которые требуется решать:
- Чистая html вёрстка, либо вёрстка под распространённую CMS;
- Финализация работ, внесение исправлений и приёмка работ;
Требуемые компетенции:
- Наличие портфолио по вёрстке с не менее чем 6 работами;
- Знакомство с современными принципами построения интерфейсов web 2.0;
- Умение реализовывать вёрстку проходящую html и css валидацию(w3c);
Что мы предлагаем:
- Сдельную систему оплаты труда, с разбиением на конкретные вехи;
- Удобный для вас способ оплаты(на ваш выбор);
- 100% соблюдение условий договора;
- Интересный проект, который усилит ваше портфоли в будущем;
- Опыт работы с профессиональная команда и современный, западный подход к построению сайтов.
Мы ищем фрилансера, который бы мог работать в течении всего проекта, что подразумевает стабильность заказов и послепроектную доработку(отдельный заказ).
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