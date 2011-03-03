В web стартап требуется верстальщик

Для реализации e-commerce сайта ориентированного на международный рынок требуется верстальщик.

Задачи которые требуется решать:

- Чистая html вёрстка, либо вёрстка под распространённую CMS;

- Финализация работ, внесение исправлений и приёмка работ;

Требуемые компетенции:

- Наличие портфолио по вёрстке с не менее чем 6 работами;

- Знакомство с современными принципами построения интерфейсов web 2.0;

- Умение реализовывать вёрстку проходящую html и css валидацию(w3c);

Что мы предлагаем:

- Сдельную систему оплаты труда, с разбиением на конкретные вехи;

- Удобный для вас способ оплаты(на ваш выбор);

- 100% соблюдение условий договора;

- Интересный проект, который усилит ваше портфоли в будущем;

- Опыт работы с профессиональная команда и современный, западный подход к построению сайтов.

Мы ищем фрилансера, который бы мог работать в течении всего проекта, что подразумевает стабильность заказов и послепроектную доработку(отдельный заказ).