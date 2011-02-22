Веб-мастер: html, php, mysql, cms joomla

HTML-версткаЗавершен5 заявок230 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется удаленный веб-мастер для постоянного сотрудничества.

На данный момент готов предоставить около 2-х или 3-х проектов в месяц. В дальнейшем если потянете с учетом согласования и тд, больше. Хороший сайт не делается быстро.

Что нужно:

1) верстать дивами валидно

2) знать php

3) базы данных my sql

4) опыт работы с cms joomla 1.5 в том числе написание компонентов, плагинов, модулей - самое важное.

5) знание java - будет преимуществом

От вас требуется верстать шаблон, инегрировать cms joomla и по мере необхожимости дорабатывать компоненты/модули или писать свои. Возможно будете делать целый проект весь, возможно какую-то часть отдельную.

Оплата по факту работы, без предоплаты, сразу на сайте заказчика. Если не доверяете в первые разы можно делать на вашем хосте. Но потом лишний геморой желательно исключить. Готовьтесь на переработки по требованию клиента.

От вас жду

1) портфолио

2) цена на верстку 1 шаблона

3) цена за верстку и интеграцию движка и его компонентов. Отдельно сколько будете брать за визитка, каталог, и-нет магазин

Ищу фрилансеров-энтузиастов! )))) Заранее спасибо!

PHPMySQLHTMLJoomla
13 лет назад
n-b
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
theo_
Россия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$500
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Отличный работодатель! Грамотно ставит задачу и оценивает ее результат. Надеюсь на дальнейшее развитие нашего сотрудничества!
  • Похожие заказы

  • Вёрстка на движок CMS

    $100

    Существует наша собственная Система Управления сайтов, для которого необходимо верстать и настраивать уже готовый дизайн сайта. Интересно долгосрочное сотрудничество. Если вы ещё знаете хорошо php, это только приветствуется, значит вы сможете больше.

    HTML-верстка13 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Срочно требуется HTML-верстальщик

    $1000

    На постоянную работу приглашаем верстальщика! Обязанности: Верстка макетов; Работа с Java-Script; Проектирование страниц. Знания: CSS; HTML; Java Script; AJAX; Photoshop. Разговорный английский. Опыт работы: от 1 года. З/п 500-1000$, испытательный срок: 300-700$ Личностные характеристики: самостоятельность, ответственность, исполнительность, возможность неординарного решения поставленных ...

    HTML
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • В web стартап требуется верстальщик

    $100

    Для реализации e-commerce сайта ориентированного на международный рынок требуется верстальщик. Задачи которые требуется решать: - Чистая html вёрстка, либо вёрстка под распространённую CMS; - Финализация работ, внесение исправлений и приёмка работ; Требуемые компетенции: - Наличие портфолио по вёрстке с не ...

    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен HTML/CSS верстальщик

    $250

    Нужен нормальный верстальщик Желательно на постоянную работу в офисе Как вариант - работа из дома, но постоянно быть онлайн.

    HTMLCSS
    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен верстальщик (г. Херсон)

    $100

    В студию (работа в офиссе) требуется верстальщик/программист проживающий в Херсоне (Украина) Оплата по проектная, примерно 100$ за проект, в месяц планируется 3-4 проекта Все вопросы в приват

    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • HTML-верстальщик

    $375

    На постоянную работу в офисе в Киеве требуется HTML-верстальщик. Требования: Кроcброузерная верстка; Javascript, jQuery; Умение разрабатывать сайты на Joomla, WordPress, Drupal. Условия работы: Работа в молодом, дружном коллективе; Професиональный и карьерный рост; Работа над интересными проектами; Офис с видом на станцию метро.

    HTML
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Верстальщик на фикс багов.

    На завершающую стадию проекта ищем ответственного и опытного верстальщика со знаниями smarty. Проект - программа, не сайт. Оплата по договорённости.

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется на постоянное сотрудничество верстальщик

    Требуется на постоянное сотрудничество верстальщик, желательно на разные CMS. Особенно интересуют Joomla/joostina, WP, DLE, InstantCms.. Требуются люди на постоянную работу (3-4-5 заказов в неделю). У кого занебесные цены, от 100 и выше, просьба не писать. Оплата всегда ...

    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад