Веб-мастер: html, php, mysql, cms joomla

Требуется удаленный веб-мастер для постоянного сотрудничества.

На данный момент готов предоставить около 2-х или 3-х проектов в месяц. В дальнейшем если потянете с учетом согласования и тд, больше. Хороший сайт не делается быстро.

Что нужно:

1) верстать дивами валидно

2) знать php

3) базы данных my sql

4) опыт работы с cms joomla 1.5 в том числе написание компонентов, плагинов, модулей - самое важное.

5) знание java - будет преимуществом

От вас требуется верстать шаблон, инегрировать cms joomla и по мере необхожимости дорабатывать компоненты/модули или писать свои. Возможно будете делать целый проект весь, возможно какую-то часть отдельную.

Оплата по факту работы, без предоплаты, сразу на сайте заказчика. Если не доверяете в первые разы можно делать на вашем хосте. Но потом лишний геморой желательно исключить. Готовьтесь на переработки по требованию клиента.

От вас жду

1) портфолио

2) цена на верстку 1 шаблона

3) цена за верстку и интеграцию движка и его компонентов. Отдельно сколько будете брать за визитка, каталог, и-нет магазин

Ищу фрилансеров-энтузиастов! )))) Заранее спасибо!