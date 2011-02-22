Нужен HTML/CSS верстальщик

Существует наша собственная Система Управления сайтов, для которого необходимо верстать и настраивать уже готовый дизайн сайта. Интересно долгосрочное сотрудничество. Если вы ещё знаете хорошо php, это только приветствуется, значит вы сможете больше.
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Нужен нормальный верстальщик
Желательно на постоянную работу в офисе
Как вариант - работа из дома, но постоянно быть онлайн.
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