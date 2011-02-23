Web-мастер CMS Joomla

$700
HTML-версткаЗакрытнет заявок87 просмотров
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Зарплата от 18000 до 30000 руб.

График работы полный день

Место работы

Россия, Новосибирск, Центральный район, Октябрьская магистраль 4 (посмотреть на карте)

рассматриваются кандидаты из других городов, готовые к переезду

Подробное описание вакансии, необходимые навыки, опыт работы

Разработка проектов с использованием CMS Joomla - написание компонентов, правка чужого кода.

Обязательно:

— Опыт работы с CMS Joomla

— Опыт разработки и доработки компонентов, редактирование и доработка модулей

— HTML/CSS верстка (свободно)

— Javascript

— Знания PHP, MySQL

— В центре города Новосибирска. Удобное расположение офиса в современном бизнес-центре класса «А»

— Официальное трудоустройство;

— Медицинское страхование;

— Оценка роста и пересмотр зарплаты сотрудника раз в три месяца;

— Отличная возможность карьерного роста;

— Гибкий график работы, 40-часовая рабочая неделя;

— В молодом дружном коллективе;

— График работы 5 рабочих дней с 9 до 18-00;

— Интересные проекты большие проекты;

— Стабильная заработная плата и ежемесячные бонусы;

— Оплачиваемый отпуск;

— Бесплатно кофе, чай, сливки, сахар, корпоративы

Организация Глобал Технолоджи (1GT.RU)

Адрес г. Новосибирск, Октябрьская магистраль 4 (посмотреть на карте)

Персона для контактов Анна

Телефон +7 (383) 230-50-77

Телефон 8-800-700-11-17 (звонок из России бесплатный)

E-mail [email protected]

Сайт http://1gt.ru

Joomla
13 лет назад
lansib
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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