Web-мастер CMS Joomla

Существует наша собственная Система Управления сайтов, для которого необходимо верстать и настраивать уже готовый дизайн сайта. Интересно долгосрочное сотрудничество. Если вы ещё знаете хорошо php, это только приветствуется, значит вы сможете больше.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Зарплата от 18000 до 30000 руб.
График работы полный день
Место работы
Россия, Новосибирск, Центральный район, Октябрьская магистраль 4 (посмотреть на карте)
рассматриваются кандидаты из других городов, готовые к переезду
Подробное описание вакансии, необходимые навыки, опыт работы
Разработка проектов с использованием CMS Joomla - написание компонентов, правка чужого кода.
Обязательно:
— Опыт работы с CMS Joomla
— Опыт разработки и доработки компонентов, редактирование и доработка модулей
— HTML/CSS верстка (свободно)
— Javascript
— Знания PHP, MySQL
— В центре города Новосибирска. Удобное расположение офиса в современном бизнес-центре класса «А»
— Официальное трудоустройство;
— Медицинское страхование;
— Оценка роста и пересмотр зарплаты сотрудника раз в три месяца;
— Отличная возможность карьерного роста;
— Гибкий график работы, 40-часовая рабочая неделя;
— В молодом дружном коллективе;
— График работы 5 рабочих дней с 9 до 18-00;
— Интересные проекты большие проекты;
— Стабильная заработная плата и ежемесячные бонусы;
— Оплачиваемый отпуск;
— Бесплатно кофе, чай, сливки, сахар, корпоративы
Организация Глобал Технолоджи (1GT.RU)
Адрес г. Новосибирск, Октябрьская магистраль 4 (посмотреть на карте)
Персона для контактов Анна
Телефон +7 (383) 230-50-77
Телефон 8-800-700-11-17 (звонок из России бесплатный)
E-mail [email protected]
Сайт http://1gt.ru
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