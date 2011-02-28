Требуется верстальщик на проект

HTML-версткаЗакрыт8 заявок234 просмотра
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Ищем опытного верстальщика. Чистый код (без style="..."). Примеры верстки обязательно! Проект срочный, но не очень сложный. Приступить к проекту необходимо прямо сейчас! Только для тех кто свободен!

Ждем примеры выполненных работ!

13 лет назад
yyyurik
38 летБеларусь
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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