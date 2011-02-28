Требуется верстальщик на проект

Обязательно: — Отличное владение (x)HTML, CSS (2.1+). — Блочная/табличная, фиксированная/резиновая верстка. — HTML/CSS верстка (свободно) — Знание и понимание JavaScript, знакомство с какими-либо фреймворками (jQuery, mootools и т.п.). — Базовые знания PHP, MySQL — В центре города Новосибирска. Удобное расположение офиса ...
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Ищем опытного верстальщика. Чистый код (без style="..."). Примеры верстки обязательно! Проект срочный, но не очень сложный. Приступить к проекту необходимо прямо сейчас! Только для тех кто свободен!
Ждем примеры выполненных работ!
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