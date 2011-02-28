Требуется верстальщик на проект

Требуется удаленный веб-мастер для постоянного сотрудничества. На данный момент готов предоставить около 2-х или 3-х проектов в месяц. В дальнейшем если потянете с учетом согласования и тд, больше. Хороший сайт не делается быстро. Что нужно: 1) верстать ...