Обязательно: — Отличное владение (x)HTML, CSS (2.1+). — Блочная/табличная, фиксированная/резиновая верстка. — HTML/CSS верстка (свободно) — Знание и понимание JavaScript, знакомство с какими-либо фреймворками (jQuery, mootools и т.п.). — Базовые знания PHP, MySQL — В центре города Новосибирска. Удобное расположение офиса ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен HTML-верстальщик со знанием Wordpress на постоянное сотрудничество. Будут частые заказы от верстки простых сателлитов до сборки сложных сайтов на вордпрессе с плагинами и т.д.
Требования:
- Отвественность (!!!). Самый главный пункт. Если у вас есть привычка переоценивать свои возможности и набирать одновременно кучу заказов, а потом по разным причинам сдвигать сроки сдачи проекта, то вы нам не подходите, такие верстальщики у нас уже есть:) Ничего страшного не случится, если вы честно скажите что у вас много работы, освободитесь через столько то дней. Лучше потерять один заказ, чем постоянного заказчика.
- Гарантия. Если какие-то недочеты выявлены за разумный срок уже после сдачи проекта, нужно оперативно их исправлять.
Навыки:
- Кроссбраузерная, по возможности валидная верстка, аккуратный код
- XHTML, CSS, jQuery
- Знание Wordpress. Умение создавать темы под вордпресс. Умение с помощью плагинов настраивать от 90% функционала сайта (галереи, формы заказов и т.п.)
- По возможности универсальный код. Например, если потом потребуется добавить дополнительный пункт меню, раздел, чтобы не возникло особых проблем и верстка "не поехала".
Для начала есть небольшое тестовое задание. Оставляйте свои резюме. Подробности скину кандидату в личку. Если все устроит, будем сотрудничать:)
- Похожие заказы
- $1000HTML-верстка7 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Существует наша собственная Система Управления сайтов, для которого необходимо верстать и настраивать уже готовый дизайн сайта. Интересно долгосрочное сотрудничество. Если вы ещё знаете хорошо php, это только приветствуется, значит вы сможете больше.HTML-верстка13 заявокЗакрыт11 лет назад
- $1000
На постоянную работу приглашаем верстальщика! Обязанности: Верстка макетов; Работа с Java-Script; Проектирование страниц. Знания: CSS; HTML; Java Script; AJAX; Photoshop. Разговорный английский. Опыт работы: от 1 года. З/п 500-1000$, испытательный срок: 300-700$ Личностные характеристики: самостоятельность, ответственность, исполнительность, возможность неординарного решения поставленных ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Для реализации e-commerce сайта ориентированного на международный рынок требуется верстальщик. Задачи которые требуется решать: - Чистая html вёрстка, либо вёрстка под распространённую CMS; - Финализация работ, внесение исправлений и приёмка работ; Требуемые компетенции: - Наличие портфолио по вёрстке с не ...HTML-верстка12 заявокЗакрыт13 лет назад
- $700
Зарплата от 18000 до 30000 руб. График работы полный день Место работы Россия, Новосибирск, Центральный район, Октябрьская магистраль 4 (посмотреть на карте) рассматриваются кандидаты из других городов, готовые к переезду Подробное описание вакансии, необходимые навыки, опыт работы Разработка проектов с ...Закрыт13 лет назад
Требуется удаленный веб-мастер для постоянного сотрудничества. На данный момент готов предоставить около 2-х или 3-х проектов в месяц. В дальнейшем если потянете с учетом согласования и тд, больше. Хороший сайт не делается быстро. Что нужно: 1) верстать ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $250
Нужен нормальный верстальщик Желательно на постоянную работу в офисе Как вариант - работа из дома, но постоянно быть онлайн.Закрыт13 лет назад
- $100
В студию (работа в офиссе) требуется верстальщик/программист проживающий в Херсоне (Украина) Оплата по проектная, примерно 100$ за проект, в месяц планируется 3-4 проекта Все вопросы в приватЗакрыт13 лет назад
Нужен верстальщик готовый попробовать свои силы в проэкте. Приветствуется не пропадание и целеустремленность.HTML-верстка45 заявокЗакрыт13 лет назад
Ищем для долговременного сотрудничесвта верстальщика -программиста для cms joomla. Привязка psd-макетов к cms. Работа с компонентом Vertumart.HTML-верстка9 заявокЗакрыт13 лет назад