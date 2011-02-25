Нужен html-верстальщик со знанием Wordpress

HTML-версткаЗакрыт4 заявки167 просмотров
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Нужен HTML-верстальщик со знанием Wordpress на постоянное сотрудничество. Будут частые заказы от верстки простых сателлитов до сборки сложных сайтов на вордпрессе с плагинами и т.д.

Требования:

- Отвественность (!!!). Самый главный пункт. Если у вас есть привычка переоценивать свои возможности и набирать одновременно кучу заказов, а потом по разным причинам сдвигать сроки сдачи проекта, то вы нам не подходите, такие верстальщики у нас уже есть:) Ничего страшного не случится, если вы честно скажите что у вас много работы, освободитесь через столько то дней. Лучше потерять один заказ, чем постоянного заказчика.

- Гарантия. Если какие-то недочеты выявлены за разумный срок уже после сдачи проекта, нужно оперативно их исправлять.

Навыки:

- Кроссбраузерная, по возможности валидная верстка, аккуратный код

- XHTML, CSS, jQuery

- Знание Wordpress. Умение создавать темы под вордпресс. Умение с помощью плагинов настраивать от 90% функционала сайта (галереи, формы заказов и т.п.)

- По возможности универсальный код. Например, если потом потребуется добавить дополнительный пункт меню, раздел, чтобы не возникло особых проблем и верстка "не поехала".

Для начала есть небольшое тестовое задание. Оставляйте свои резюме. Подробности скину кандидату в личку. Если все устроит, будем сотрудничать:)

WordPressHTML
13 лет назад
xess
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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