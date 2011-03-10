HTML верстальщик на full time

Обязательно: — Отличное владение (x)HTML, CSS (2.1+). — Блочная/табличная, фиксированная/резиновая верстка. — HTML/CSS верстка (свободно) — Знание и понимание JavaScript, знакомство с какими-либо фреймворками (jQuery, mootools и т.п.). — Базовые знания PHP, MySQL — В центре города Новосибирска. Удобное расположение офиса ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для удаленной работы ищу хорошего html/css верстальщика.
Предоставляю стабильный постоянный поток заказов.
Требования:
1. выполнять работу качественно и в срок
2. быть доступным в скайпе в течении рабочего дня
Ваши расценки на внешнюю/внутреннюю страницы, а так же примеры кода-жду в ПМ.
с ув,
Сергей
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