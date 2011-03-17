Ищем HTML верстальщика

Добрый день. Компании Market Logic ищет себе верстальщика. Мы ищем хорошего HTML верстальщика, который хочет развиваться в этой сфере. Верстальщик нужен на полный день, офис в Киеве Павловская 29. Создаваемые нами проекты используют css framework бэм (вёрстку независимыми блоками ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищем верстальщика для работы в офисе над браузерными играми.
Официальное оформление, очень гибкий график работы, офис рядом с метро.
Зарплата от 40 000 по результатам собеседования.
Требования:
- знание Adobe Photoshop
- хороше знание (X)HTML, CSS
- хорошее знание JavaScript (а также библиотеки jQuery)
- хорошее знание XSLT, XML
- опыт работы верстальщиком от 1 года
- знание особенностей браузеров и «хаков»
- кроссбраузерная верстка
Тестовое задание прикреплено.
Подробнее на сайте: http://ilikegames.org/#techdesigner
- Похожие заказы
- HTML-верстканет заявокЗакрыт13 лет назад
День добрый! Ищем верстальщика под asp.net. Обязательно требование: присутствие на связи он-лайн, обязательность, ответственность и профессионализм в своем деле. Отписывайтесь пожалуйста в проекте, с указанием рейта в час. Всем спасибо!HTML-верстка2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $100
Для постоянной работы в РА требуется html-верстальщик. Перечень обязанностей: 1. Оперативная и качественная верстка html/css страниц . 2. Подготовка шаблонов под WordPress и DLE. 3. Периодическая верстка шаблонов веб-интерфейсов. Требование к кандидату: - опыт работы не менее года. - 8 часовая ...HTML-верстка12 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Нужен верстальщик для постоянной работы. Интересуют: не высокая стоимость, быстрые сроки, качество, быстрая реакция. Пишите в асю 366-953-482HTML-верстка8 заявокЗакрыт13 лет назад
Для удаленной работы ищу хорошего html/css верстальщика. Предоставляю стабильный постоянный поток заказов. Требования: 1. выполнять работу качественно и в срок 2. быть доступным в скайпе в течении рабочего дня Ваши расценки на внешнюю/внутреннюю страницы, а так же примеры кода-жду ...HTML-верстка20 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужны ответственные, пунктуальные, сообразительные фрилансеры. Для размещения информации на сайтах: - добавление статей - добавление картинок - внутренняя перелиновка сайта через системы управления и в редких случаях через ftp. Минимальные знания: -html -css - систем управления: joomla, dle Приветствуются знания web-программирования. Укажите пожалуйста, как часто вы ...HTML-верстка11 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Нужен верстальщик. Работа удаленно, оплата сдельно. В месяц около семи проектов.HTML-верстка1 исполнительЗавершен13 лет назад
Добрый день, уважаемый фрилансер Предлагаю вакансию специалиста по HTML верстке (WordPress): - с опытом работы - и высоким уровнем ответственности. Среди требований стандартный набор, такой как - базовый Photoshop, - отличный HTML и CSS, - базовый Php, jQuery. - ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Ищем веб-мастера на постоянную удаленную работу, для поддержки существующих проектов (в основном на Wordpress и Joomla) а также верстки сайтов с фотошоповских шаблонов. Связь по скайпу, и мобильному.HTML-верстка12 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Требуется верстальщик срочно! Прошу оставлять все заявки тут, рассмотрю каждого. Тот кто заинтересует обязательно свяжусь с Вами. Прошу оставлять свои номера ICQ или Skype От верстальщика требуется: серьёзное отношение к работе, опыт работы (профессионал своего дела) без разницы на дивах ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен13 лет назад