Ищем HTML верстальщика

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Ищем верстальщика для работы в офисе над браузерными играми.

Официальное оформление, очень гибкий график работы, офис рядом с метро.

Зарплата от 40 000 по результатам собеседования.

Требования:

- знание Adobe Photoshop

- хороше знание (X)HTML, CSS

- хорошее знание JavaScript (а также библиотеки jQuery)

- хорошее знание XSLT, XML

- опыт работы верстальщиком от 1 года

- знание особенностей браузеров и «хаков»

- кроссбраузерная верстка

Тестовое задание прикреплено.

Подробнее на сайте: http://ilikegames.org/#techdesigner

HTML
13 лет назад
iLikeGames
Артем 
53 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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