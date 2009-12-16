Переверстать сайт с таблиц на блоки

Есть задача, сверстать макет на Джумлу. Шаблон в аттаче. Сверстаете 1 сайт качественно и быстро, отдам еще 2-3 таких же. Предлагайте цену и сроки. Кто заинтересует отпишу в личку. Спасибо!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт на таблицах.
Требуется переверстать его блочно и оптимизировать код.
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