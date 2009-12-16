Переверстать сайт с таблиц на блоки

HTML-версткаЗавершен25 заявок290 просмотров
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Есть сайт на таблицах.

Требуется переверстать его блочно и оптимизировать код.

14 лет назад
light-owl
Кристина 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
Выбранный исполнитель
kitten2008
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Екатерина отлично справилась с поставленной задачей - предложила свое решение проблемы и реализовала его. Рекомендую как ответственного исполнителя!
Человек, очень приятный в общении, корректный в поведении, доброжелательный. Светлый человек, действительно light (первая часть ника). Вам понравится с ней работать!
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