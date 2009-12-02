Стартап - Платная доска объявлений

HTML-версткаЗакрыт6 заявок245 просмотров
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Ищем веб-программиста, свободно владеющего JAVA AJAX PHP для создания проекта – «платная доска объявлений» (есть готовый дизайн, 70% верстки)

Нужно доверстать, насадить дизайн на движок, прикрутить A1 агрегатор (смс биллинг) и WM, Яндек-Деньги.

Работа в офисе, с 3 декабря (четверг). Проект должен быть запущен 11 декабря 2009 года.

14 лет назад
dandesdet
Dan Basharov 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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