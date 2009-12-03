Срочно сверстать psd макет

Сделать верстку 3 страниц, валидно, кроссбраузерно. Проект был обговорен заранее, все исходники переданы на разработку.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Собственно нужна только главная страничка, макет средней сложности, но нечего особо сложного нет.
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