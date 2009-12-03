Срочно сверстать psd макет

HTML-версткаЗавершен32 заявки383 просмотра
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Собственно нужна только главная страничка, макет средней сложности, но нечего особо сложного нет.

14 лет назад
S-progresser
Сергей 
33 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
6 отзывов
Выбранный исполнитель
sertu
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$20
1 день
Понадобилась срочная верстка, все сделано оперативно и что самое главное - очень качественно!
Адекватный и порядочный заказчик.Буду рад сотрудничеству в дальнейшем.
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