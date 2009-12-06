PDF -> HTML

Есть 38 pdf (http://narod.ru/disk/15584536000/innalabs.rar.html , 12 МБ). От 1 до 4 страниц. Текст + фото + таблица(ы).

Оцените объем работа, предлагайте цены и сроки.

Оплата - WMZ, можно СБС.

Есть вопросы - задавайте в личку.

Если вопросов нет - пишите предложения только в комментарии к проекту с ценой и сроками.

Предложения скрыты.

Успехов.

Микро ТЗ.

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CSS файл дял этой группы html.

Белый фон страницы.

Контент помещать в блок до 1000 пикселей.

Стили таблиц и текста как в pdf.

В начале каждого HTML - логотип, в низу - блок "For more information" (не пуйте с контактами из нижнего колонтитула).