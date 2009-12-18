Доработка шаблона для битрикса

$50
HTML-версткаЗавершен7 заявок157 просмотров
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Есть шаблон для битрикса, сверстанный и натянутый редакция "Старт"!

Нужно его немного подправить, небольшие агрехи, валидатность подкорректировать и доработать некоторые функции под редакцию "Стандарт"!

Предложения строго с ценами и ТОЛЬКО ЗДЕСЬ!

БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА В ЛИЧКУ НЕ ПИСАТЬ ВООБЩЕ!

Предпочтение отдается опытным и не жадным исполнителям!

Космические цены писать не стоит, я их не рассматриваю!

14 лет назад
Afanasov
Демьян 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
skiper
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 часов назад
14 лет назад
$35
2 дня
Работа сдана в срок и с учетом всех капризов, даже то что не было оговорено в проекте!
Приятно было работать. Четкие условия, своевременная оплата. Спасибо. Рекомендую.
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