Доработка шаблона для битрикса

Есть сайт, внешне все в порядке, но когда начинаешь добавлять тексты или менять что либо (через WYSIWYG редактор) то все плывет. Сделан на DLE, страниц 15 (большинство однообразные), из усложнений только форма отправки (она работает).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть шаблон для битрикса, сверстанный и натянутый редакция "Старт"!
Нужно его немного подправить, небольшие агрехи, валидатность подкорректировать и доработать некоторые функции под редакцию "Стандарт"!
Предложения строго с ценами и ТОЛЬКО ЗДЕСЬ!
БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА В ЛИЧКУ НЕ ПИСАТЬ ВООБЩЕ!
Предпочтение отдается опытным и не жадным исполнителям!
Космические цены писать не стоит, я их не рассматриваю!
- Похожие заказы
- $50HTML-верстка1 исполнительЗавершен14 лет назад
Сделать, чтобы кнопки "Входа на сайт" и "Добавление комментария" отображались в других браузерах так же, как отображает в IE 8. Наладить отображение кнопки "Поиска" в браузерах, хорошо показывает только в Firefox.HTML-верстка3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $30
Пишите контакты, подробности - при личном общенииЗакрыт14 лет назад
Простая верстка простого шаблона. Смотрим вложение. Срок и сумма.Завершен14 лет назад
Сделать отображение шрифта в других браузерах, как в IE 8. В IE 8 отображает хорошо, в других очень плохо.HTML-верстка5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $15
Сверстать одну страницу на основе уже существующей страниц и натянуть на неё уже существующий дизайн. Эта страница уже есть но на разных мониторах она показывается по разному. Тоесть с искривлением рисунков и т.д. Нужно сверстать так чтобы ...Завершен14 лет назад
Всем привет. Нужно прикрутить новый дизайн к магазину на основе cs-card, и в дальнейшем оказывать тех поддержку. Жду предложения цены и сроков.HTML-верстканет заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Необходимо разверстать макет сайта. Проект по верстке делаю первый раз так что прошу строго не судить. Вообщем верстая необходимо знать что это все будет натягиваться на wordpress ( сайдбар выделить в отдельную таблички или див). Небольшой ...Завершен14 лет назад
Макет в прикрепленном файле. Верстка не резиновая. Просьба указывать стоимость и сроки. Сразу скажу - бюджет ограничен, поэтому услуги дорогостоящих суперспециалистов :) оплатить не смогу. Подробности обсудим с исполнителем.Завершен14 лет назад
- $30
Верстка PSD to HTML, не "на резинках", точнее с фиксированной шириной по горизонтали, но желательно на DIV все-таки, обычный корпоративный несложный сайт с товарным каталогом (верстка под 1С-Битрикс), по всем стандартам, кроссбраузерная, валидная. Срок- максимум ...Закрыт14 лет назад