PSD to HTML

$30
HTML-версткаЗакрыт10 заявок375 просмотров
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Верстка PSD to HTML, не "на резинках", точнее с фиксированной шириной по горизонтали, но желательно на DIV все-таки, обычный корпоративный несложный сайт с товарным каталогом (верстка под 1С-Битрикс), по всем стандартам, кроссбраузерная, валидная. Срок- максимум 1 день.

HTML
14 лет назад
Intelea
Андрей 
49 летНовая Зеландия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
5 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
ValeraI
41 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$30
1 день
Ничего плохого не могу сказать, единственный негатив- поступил обычно как и делают многие фрилансеры- взял работу, а через почти 12 часов когда вермя сдавать просто написал что " не могу, обстоятельства, ищите другого исполнителя, извиняйте"...может такая мода пошла у фрилансеров?!...хотя, хорошо и так, другие берут работу+ предоплату, а потому уже говорят об обстоятельствах, если не успевают просто пропасть...наверное у него еще опыта мало..."наверстает"! САМ ВИНОВАТ ВО ВСЕМ, т.к. я со своей строны выполнил свои обязательства, однако решил разместить бредовый отзыв мне- похоже еще и неадекватный человек: --- Большой и слишком явный недостаток - ЖАДНОСТЬ. Выставил проект "на показ", не объяснив ничего: сколько страниц, какие требования, ньюансы... А когда выбирает исполнителя, то как снег на голову: нате вам 8 страничек, сделайте мне pixel perfect, "png - дропдаун - это ж мелочи для вас", контент "везде повторяется", "я бы ее сделал за 3-8 часов" - и все это за ту цену которую мы указывали для одной страницы что и в глаза не видели. --- МОЙ КОММЕНТ: При чем тут какая-то "жадность", если все заранее оговорено и вы видели объем работ до согласия и выбора вас исполнитлем?! Вы приняли ПОЛНЫЙ объем работ, согласились со всем, все обсудили и сказали что в "максимум 12 часов" вы сделаете уже из необходимого (верстка 1 главной+верстка внутренней, обычного корпосайта) главную странцу, а потом все остальное. Когда Вы получили исходники, через 11+ часов (когда вы обязались предоствить готовую верстку Главной страницы) вы просто бросили молча собщение: "я наверное не смогу, у меня обстоятельства, извините, найдите другого исполнителя". И В ЧЕМ Я НЕ ПРАВ? Вы взяли проект, ничего скрытого в работе и добавлений не было- ВЫ ЗНАЛИ ЗАРАНЕЕ ОБЪЕМ РАБОТ! Был оговорен срок выполнения четко- так? так...вы всрок не справились- так? так...более того Вы просто взяли и мягко говоря "ПОДВЕЛИ" заказчика, отказавшись сделать вообще работу уже перед этапом начала ее сдачи- правильно??? правильно Тогда зачем этот БРЕД тут написали??? Если Вы: НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ, БЕЗОТВЕТСТВЕННЫЙ, НЕПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПОДХОДЩИЙ К РАБОТЕ и КИДАЮЩИЙ заказчиков на заказную у вас работу, не выполняя ее. На счет денег не знаю- возможно и на деньги кого-то кидаете аналогично! А в доказательство- переписка, из которой видно что человек взял работу и не сделал ее всрок, подведя зказчика: ValeraI | вчера в 12:49 Проект получил, цену поменял, к вечеру (позднему) буду стараться чтоб главная стр была у вас Intelea | вчера в 12:40 PSD. я и имел ввиду что можно сегодня к ночи главную-нормально. Описание ранее высылал сюда. Отпишите что все получили и начали- я вас в исполнители выбиру и закрою проект ( цену в предложении на 30$ измените) ValeraI | вчера в 11:50 Оплатите потом ValeraI | вчера в 11:50 Почт: [email protected] сегодня постараюсь сделать главную, но будет это поздно вечером Intelea | вчера в 11:35 PSD присылать, почту? а за сегодя что никак не успеть- хотя бы главную- остальные можете завтра к концу суток не спеша? Кошелек ЯД? А САМОЕ ГЛАВНОЕ ЧТО НАШЕЛСЯ ЧЕЛОВЕК ПОСЛЕ КАК ВЫ "ОПРАКИНУЛИ", ПРОСТО МОЛЧА ВЗЯЛ И СДЕЛАЛ ЗА 8 ЧАСОВ ЭТУ ПРОСТУЮ РАБОТУ за 30$... ВОТ И ПОДУМАЙТЕ- СТОИТ ЛИ С ЭТИМ ЧЕЛОВЕКОМ РАБОТАТЬ...КОТОРЫЙ ПРОСТО ПОДВОДИТ ЛЮДЕЙ И НЕ ПРИЗНАЕТ ЭТОГО!
Большой и слишком явный недостаток - ЖАДНОСТЬ. Выставил проект "на показ", не объяснив ничего: сколько страниц, какие требования, ньюансы... А когда выбирает исполнителя, то как снег на голову: нате вам 8 страничек, сделайте мне pixel perfect, "png - дропдаун - это ж мелочи для вас", контент "везде повторяется", "я бы ее сделал за 3-8 часов" - и все это за ту цену которую мы указывали для одной страницы что и в глаза не видели.
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