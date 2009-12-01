День добрый. Требуется вёрстка шаблона для Joomla 1.5.9 и выше. Исходники в формате PSD наличествуют. Превью во вложении. Оплата: Яндекс.деньги
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Верстка PSD to HTML, не "на резинках", точнее с фиксированной шириной по горизонтали, но желательно на DIV все-таки, обычный корпоративный несложный сайт с товарным каталогом (верстка под 1С-Битрикс), по всем стандартам, кроссбраузерная, валидная. Срок- максимум 1 день.
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