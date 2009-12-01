PSD to HTML

Большой и слишком явный недостаток - ЖАДНОСТЬ. Выставил проект "на показ", не объяснив ничего: сколько страниц, какие требования, ньюансы... А когда выбирает исполнителя, то как снег на голову: нате вам 8 страничек, сделайте мне pixel perfect, "png - дропдаун - это ж мелочи для вас", контент "везде повторяется", "я бы ее сделал за 3-8 часов" - и все это за ту цену которую мы указывали для одной страницы что и в глаза не видели.