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Сверстать макет .psd в DLE шаблон.
Макет: http://www.weblancer.net/users/greendesign/portfolio/758638.html#item
Без плеера.. что на макете.
Оставляем цену и срок.
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