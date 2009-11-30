Сверстать макет .psd в DLE шаблон.

HTML-версткаЗакрыт17 заявок261 просмотр
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Сверстать макет .psd в DLE шаблон.

Макет: http://www.weblancer.net/users/greendesign/portfolio/758638.html#item

Без плеера.. что на макете.

Оставляем цену и срок.

14 лет назад
greendesign
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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