Настройка компонента (Joomla 1.5)

HTML-версткаЗавершен8 заявок147 просмотров
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Необоходимо настроить компонент Xmap либо установить и настроить другой компонент для отображения Sitemap на сайте под Joomla 1.5

!!! На данный момент Xmap отображает только пункты меню. В карте нет материалов.!!!

Joomla
14 лет назад
Rogerr
43 годаПольша
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
psd2html-su
38 летМолдова
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$30
1 день
Отличный специалист. Сделал все очень-очень-очень оперативно и грамотно, причем, даже не дожидаясь предоплаты. Большое спасибо.
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