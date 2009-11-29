Приват проект для Устинова А.(temus)

Требуется верстальщик знакомый со спецификой верстки сайтов под CMS Magento. Есть готовый дизайн, его собственно и надо сверстать под эту CMS. Ваши предложения и цена.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Есть ошибки в шаблоне требующие исправления.
Для IE6-7 + коррекция скрипта вывода дата/время
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