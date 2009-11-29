Приват проект для Устинова А.(temus)

$10
HTML-версткаЗавершен2 заявки141 просмотр
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Здравствуйте!

Есть ошибки в шаблоне требующие исправления.

Для IE6-7 + коррекция скрипта вывода дата/время

14 лет назад
Langly
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
temus
Артем 
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
$10
1 день
Обращаюсь очередной раз. К предыдущим отзывам добавить просто нечего :-))) Одним словом, все как всегда, на высоте. Очень признателен, буду обращаться всегда. Спасибо!
Спасибо за сотрудничество.
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