Сайт на основе разработанного дизайна

Требуется верстальщик знакомый со спецификой верстки сайтов под CMS Magento. Есть готовый дизайн, его собственно и надо сверстать под эту CMS. Ваши предложения и цена.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт-галерея художника, до 10 страниц, до 50 изображений. Дизайн не сложный. Никаких флэш, анимаций и пр. Все страницы уже сверстаны в фотошопе. Графика вся есть. Материалы вышлю на мыло.
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