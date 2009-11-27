Доделки по сайту

Приветствую! Нужно сверстать готовый дизайн для DLE. Интеграция не нужна. Макет дизайна по запросу От вас сроки, цены. Ответ строго в проекте.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу веблансера с опытом работы под Shop-Script для доделок по сайту. Надеюсь найти человека с чувством вкуса (чтобы чуть-чуть дооформить странички) и умеющего покопаться в коде (чтобы все поднастроить).
Список доработок прилагаю.
Срок 7-10 дней
Цена договорная. Жду ваших предложений.
- Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $100
Нужно сверстать шаблон для блога на WordPress. Все функции, которые есть в дизайне, стандартные для этой CMS. Скриншот дизайна прикладываю к проекту. Нужна хорошая профессиональная верстка. Наличие опыта в верстке тем для WordPress обязательно. Еще желательно, ...Завершен14 лет назад
Строчно (в течении 6 часов) сверствать макет из .psd! Условия: - блочная верстка - валидная - кроссбраузерно (опера, ослик, лиса, хром) оставляем цены.Завершен14 лет назад
Есть http://how-to-persuade-people.org.ua/arch_contents.html Надо выкинуть оттуда js, "развернуть" и свертстать в чистом htmlЗавершен14 лет назад
- $50
Необходимо сделать верстку макета PSD, сегодня к вечеру. Подробности при общении.Завершен14 лет назад
- $60
Сверстать шаблон 3-х страниц для cms MODxЗавершен14 лет назад
- $150
Главная страница + 3 внутренние. Все материалы в личку.Завершен14 лет назад
Требуется сверстать письмо из PSD макета. Причём на этих выходных :( Обязательно предъявите пример вёрстки письма. Без опыта прошу не беспокоить. HTML для почты радикально отличается от HTML для современного браузера.HTML-верстка7 заявокЗакрыт14 лет назад
- $1000
Необходимо сотрудничество на старт ап. Вёрстка на высочайшем уровне, знание JQuery и AJax обязательно. задачи: с PSD макетов верстать шаблоны для сайта. Править и дорабатывать их в случае необходимости. объём: 1 основной шаблон и дополнительные ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Есть готовый PSD шаблон его надо сверстать под CMS Joomla 1.5HTML-верстка28 заявокЗакрыт14 лет назад