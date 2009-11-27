Доделки по сайту

HTML-версткаЗакрыт5 заявок293 просмотра
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Ищу веблансера с опытом работы под Shop-Script для доделок по сайту. Надеюсь найти человека с чувством вкуса (чтобы чуть-чуть дооформить странички) и умеющего покопаться в коде (чтобы все поднастроить).

Список доработок прилагаю.

Срок 7-10 дней

Цена договорная. Жду ваших предложений.

14 лет назад
ElenS
Елена 
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад